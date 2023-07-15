Власти Карелии увеличили финансирование на трудоустройство подростков

В Карелии финансирование на трудоустройство подростков увеличено с 6 до 12 миллионов рублей. Также расширен список работодателей, которым компенсируют затраты на трудоустройство несовершеннолетних. Об этом сообщила глава Карелии Артур Парфенчиков.

«По моему поручению включили в список некоммерческие организации. С июля этого года они также смогут получать финансовую поддержку из бюджета республики»,

- заявил руководитель региона.



Всего в этом году в Карелии поработать в свободное от уроков время смогут более двух тысяч подростков. Многие уже работают.

Так, в Суоярвском районе ребята трудятся в компании «Мама Карелия», на севере республики – в «Рабочеостровском ЖХ». В Петрозаводске с начала года трудоустроены более 300 подростков. Они заняты в организациях бюджетной сферы, а также на предприятиях: «КарелКоммунЭнерго», «Петрозаводскмаш», «ПКС-Водоканал» и др.



«Ребятам, которые хотят устроиться на работу, и работодателям, готовым их принять, рекомендую обратиться в Агентства занятости. Подробная информация также здесь», - добавил Парфенчиков.