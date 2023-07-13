Гнетова отчиталась перед парламентом Карелии

13 июля Законодательное собрание Карелии на пленарном заседании заслушало доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия за 2022 год. О своей работе и возникающей проблематике рассказала Уполномоченный Елена Гнетова.

За 2022 год было рассмотрено более 300 обращений к Уполномоченному от предпринимателей, а также более 180 письменных жалоб. В результате удалось сохранить для предпринимателей более 30 млн рублей в налоговых спорах, более 10 млн рублей - в работе по госконтрактам. Задолженность бизнеса уменьшена более чем на 500 тысяч рублей.

Гнетова отметила, что удалось продолжить деятельность бизнеса в нестационарных торговых объектах. Восстановлено право предпринимателя на заключение социального контракта. Прекращен ряд дел об административных правонарушениях, предприниматели признаны невиновными. Шла активная работа в судах: в 75 случаях судебные решения были приняты в пользу предпринимателей. Было подано 22 ходатайства о привлечении чиновников к ответственности за нарушение прав предпринимателей - 9 из них удовлетворены.

Было проведено 26 мероприятий по досудебному урегулированию споров. Гнетова отметила, что это «ресурсосберегающий способ решения конфликтов».

Мы настаиваем на использовании мер профилактики, а не наказания,

- сказала обмудсмен.

Удалось внести ряд позитивных для бизнеса изменений в региональный и федеральные нормативно-правовые акты. В результате, сообщила Гнетова, Карелия улучшила свои показатели в рейтинге снижения давления на бизнес.

Депутатов активно интересовали вопросы защиты и восстановления пенсионных прав предпринимателей, работающих в Арктической зоне. Люди не могут доказать свое право на льготную северную пенсию, вынуждены обращаться в суды, где ведутся долгие споры, поскольку законодательно этот вопрос урегулирован нечетко.

Мы обсуждали этот вопрос с моими коллегами из других Арктических регионов – у все одна и та же проблема. Мы пришли к выводу, что для подтверждения прав на северную льготу предпринимателю должно быть достаточно двух документов: это подтверждение регистрации бизнеса на северной территории и подтверждение уплаты налогов на этой территории. Соответствующее предложение направлено в федеральный центр. Но решения пока нет,

- сказала Гнетова.

В ответ на вопрос депутата Изюмова о ситуации с мерами господдержки бизнеса в Карелии Елена Гнетова сказала:

Хочу сказать совершенно откровенно, что таких мер поддержки бизнесу, которые действуют в Карелии, нет практически ни у одного другого региона. Мои коллеги, Уполномоченные з регионов, всегда просят меня рассказать об этом и поделиться опытом Карелии. Хочу отметить, что наше правительство очень быстро реагирует на запросы бизнес-сообщества. Например, была просто мгновенная реакция на просьбы субсидировать приобретение фискальных аппаратов. Обсудили – решили! Так во всем.

В то же время омбудсмен отметила, что требуется унификация мер поддержки. Государственная власть и муниципальные власти имеют свои меры поддержки. Но ни оказываются в разное время, несогласованно. Необходимо создать единый план мер господдержки на год, чтобы бизнес мог все видеть, планировать и претендовать на то, что ему нужно.

Председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, член Комитета по бюджету и налогам Леонид Лиминчук подвел итог обсуждения. Он предложил поддержать доклад и заявил, что институт Уполномоченного в Карелии состоялся.

Наш профильный комитет работает с Еленой Гнетовой в полном контакте. Это профессионал, которые решает задачи, не теряя времени. Работа выстроена, все позитивно,

- отметил Лиминчук..

Председатель ЗС РК Элиссан Шандалович также высказал благодарность Гнетовой за предметное и объективное решение всех вопросов.

Доклад был принят депутатами к сведению единогласно.