Еще 2000 га в Карелии включили в программу «Гектар в Арктике»

Парламент Карелии поддержал законопроект, который позволяет получить в безвозмездное пользование участки, не являющиеся землями лесного фонда. Речь идет о дополнительных участках площадью 2000 га по программе «Гектар в Арктике».

Теперь еще больше людей сможет получить участки в Арктике в безвозмездное пользование. По информации пресс-службы правительства Карелии, участки можно получить на территориях Кемского, Сегежского, Лоухского, Калевальского, Беломоского районов и Костомукши.

Земли раздают Минимущество и Минприроды региона. За время программы в уполномоченные органы поступило 3,5 тыс. заявлений о предоставлении участков, одобрено 773 заявления, в том числе по 62 – по коллективным заявлениям. Землю буду использовать под строительство, ведение хозяйства, предпринимательскую деятельность. // фото freepik.com