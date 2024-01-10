Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку. А когда в Карелию?

Владимир Путин сегодня прилетел в Анадырь, столицу Чукотского автономного округа, сообщает РИА Новости. Президент не раз говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее.

В сентябре минувшего года Владимир Путин провел совещание по развитию дальневосточных городов, на котором обсуждались перспективы Чукотки и ее столицы. А в новом году рабочий визит в Анадырь стал первой поездкой главы государства.

Этот факт, во-первых, свидетельствует о том, что президент уделяет огромное внимание развитию регионов, и стремится лично посещать каждый субъект Российской Федерации. Добавим, что расстояние от Москвы до Анадыря по прямой более 6 тыс км, а по трассе вдвое больше. При этом в нашей самой большой в мире стране Чукотка год от года становится всё привлекательнее для туристов. Гости из разных уголков России приезжают сюда, чтобы насладиться уникальной природой. Поэтому на совещании в сентябре Путин подчеркнул необходимость развития транспортной инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Чукотском автономном округе.

Во-вторых, нельзя не отметить, что от Чукотки рукой подать до США – государства, которое сейчас является очевидным главным стратегическим противником России.

До Аляски через Берингов пролив - 80 км, от острова Ратманова - 3 км,

- сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости.

И то, что российский президент в сложной геополитической обстановке посещает этот приграничный регион, говорит о существенном укреплении суверенитета России и ее уверенности в незыблемости и безопасности своих границ.

Напомним, что директор музея «Кижи» Елена Богданова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге задала вопрос главе государства о будущем национального проекта «Культура» и пригласила Президента в гости в Карелию.