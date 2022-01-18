Владимир Путин объявил благодарность Светлане Начиновой

Директор ресурсного центра развития дополнительного образования Светлана Начинова получила благодарность президента Владимира Путина. Глава государства отметил заслуги петрозаводчанки в области образования и многолетнюю добросовестную работу, сообщает пресс-служба министерства образования и спорта Карелии.

Начинова работает в системе образования и молодежной политики более 20 лет. Она стояла у истоков муниципальной системы поддержки молодежных инициатив, под ее руководством реализовывались проекты приграничного молодежного сотрудничества с Финляндией. Молодежная игра «Коридоры власти», «Ярмарка молодежных инициатив» стали востребованы не только в республике, но и других регионах. При участии Начиновой на базе ресурсного центра открыт детский технопарк «Кванториум Сампо».

24 года петрозаводчанка на общественных началах руководит театральной студией «Росток». (фото gov.karelia.ru)