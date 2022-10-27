Владимир Любарский: «Таких масштабных работ не проводилось давно»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский совместно с Председателем Петросовета Надеждой Дрейзис провели 25 октября выездное совещание по благоустройству трех городских территорий: Березовой аллеи, сквера Березка на Древлянке и «Галереи передовиков производства» на улице Фридриха Энгельса. Работы на всех объектах проводились в течение осени — на двух последних они уже почти завершены, Березовую аллею должны полностью благоустроить к концу ноября.

Как отметил Владимир Любарский, на Древлянке изменения видны невооруженным глазом. Участок Березовой аллеи со стороны улицы Сыктывкарской, который начали приводить в порядок в августе этого года, уже готов и приобрел новый вид. Подрядчик замостил дорожки бетонной брусчаткой, установил торшерные опоры освещения, скамейки, урны и металлические заграждения. Любимое место отдыха жителей микрорайона украсили также антивандальные шахматные столики и «классики», выложенные из плитки.

Сейчас полным ходом идут работы на Березовой аллее со стороны Лососинского шоссе. Здесь будет создана зона игр для детей и активных (спортивных) игр. В единой стилистике с ранее благоустроенными участками аллеи продолжается мощение транзитной пешеходной дорожки. Вдоль нее в ближайшее время будут установлены детские игровые и спортивные комплексы с резиновым покрытием, уличные тренажеры, парковые качели, скамейки и урны.

Благоустройство Березовой аллеи проводится в рамках муниципальных контрактов, заключенных с ООО «Свой дом» и ООО «СМС». Финансирование осуществляют за счет выделенной Петрозаводску из республиканского бюджета субсидии на социально-экономическое развитие столицы Карелии.

К настоящему времени уже выполнен подготовительный этап — это примерно 40 процентов от всех запланированных работ. Строители осуществили планировку территории, сделали основания под детские и спортивные площадки, установили бордюры, обустраивают газоны и пешеходную зону.

По словам подрядчика, оставшееся оборудование на Березовую аллею довезут в ближайшие несколько дней. Работы ведутся в плановом режиме. Пока что стоит благоприятная погода, с наступлением морозов в бетон будут добавлять специальные присадки, что должно обеспечить качественный результат. Согласно контракту работы планируют закончить до 30 ноября.

Еще одним объектом, который посетили представители городской администрации на Древлянке, стал сквер Березка. Его благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы в сквере Березка почти завершены. Подрядчик — ООО «ПРОФИТ» выполнил мощение пешеходной дорожки, обустроил зону отдыха со скамейками и цветниками, установил оборудование и ограждение детской площадки с качелями и «лазалками» и спортивной площадки с турниками и тренажерами. Резиновое покрытие изготовил местный производитель из Петрозаводска. Материал сделан из переработанных автомобильных покрышек.

Сейчас на объекте ведется уборка строительного мусора, планировка и подсыпка грунтом территории сквера. В ближайшие дни привезут землю для газонов, а весной посеют траву.

Владимир Любарский положительно оценил результаты работы подрядчиков по благоустройству Древлянки.

Березовая аллея — знаковое место для жителей Древлянки. Оно расположено в центральной части микрорайона, сюда люди приходят погулять, отдохнуть. Здесь уже давно не производилось таких масштабных работ. Появятся детская площадка и тренажеры, мощение уже осуществлено. Также мы решили вопрос с подведением коммуникаций, в следующем году поставим здесь туалет. Осталось обсудить с ПКС-Водоканал» благоустройство фонтанов. На всех этапах работы осуществлялся постоянный контроль со стороны городской администрации, я сам выезжал сюда неоднократно. Депутатский корпус также контролировал процесс, активные жители микрорайона выходили со своими предложениями. Так что контроль был со всех сторон. За проектами присматривали на всех стадиях и неоднократно вносили предложения о каких-то изменениях. Сейчас мы обсуждаем, какими должны быть навесы над тренажерами Маркелова. Скорее всего, придем к конструктивно-антивандальному решению этих конструкций. Так что такой хороший результат мы получили в том числе и благодаря мероприятиям по контролю за реализацией этих проектов,

— отметил Глава города.

После осмотра объектов благоустройства на Древлянке, выездное совещание продолжилось на улице Фридриха Энгельса у «Галереи передовиков производства». Это еще один значимый для петрозаводчан и жителей Карелии объект, где этой осенью проводились работы по благоустройству.

Это сооружение было создано в 1973 году по проекту архитектора Эльвины Адалевой в честь передовиков строительства Карельской АССР. В нынешнем году, 13 октября, решением Петрозаводского городского совета галерея была безвозмездно принята в муниципальную собственность от общества с ограниченной ответственностью «ПТЗ Центр».

Передача этого объекта в муниципальную собственность — это очень хорошее и правильное решение, которое было поддержано большинством депутатов на внеочередной сессии Петросовета, Такие знаковые объекты должны быть, конечно, в муниципальной собственности, чтобы мы сообща решали, что здесь будет, поскольку галерея находится в центре города, это наше лицо. Хочу сказать спасибо предпринимателям, которые решили сделать городу такой подарок и депутатам, которые поддержали это предложение,

— отметила Надежда Дрейзис.

После передачи галереи городу на объекте начались работы по благоустройству. Подрядная организация ООО «Свой дом» заменила покрытие из колотого натурального камня площадки галереи на мощение из плит с термообработанной поверхностью из натурального камня. Также для покрытия использовали прежнюю брусчатку из малинового кварцита.

Кроме того, на прилегающей к галерее территории было выполнено выравнивание существующих газонов, подготовлена территория под цветник, установлены ограничители движения автотранспорта в виде чугунных столбиков.

Что касается самой галереи, мраморные плиты, служившие основанием для портретов передовиков, были демонтированы, после чего поверхность выровняли и оштукатурили, а также установили прожекторы для подсветки.

Этот объект, так же, как и Березовую аллею, благоустраивали за счет субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия.

По словам Владимира Любарского, теперь предстоит решить, каким будет смысловое наполнение галереи.

Изначально с 1973 года это была «Галерея передовиков производства». В последнее время мы ее знали под наименованием «Галерея строителей». Нюанс был в том, что это сооружение не являлось собственностью Петрозаводского городского округа, а принадлежало частной организации. Теперь, когда объект стал городской собственностью, над смысловой нагрузкой нам надо подумать вместе с руководством республики. Поскольку это значимый объект, который находится в центре города, рядом со зданием правительства Карелии. Я думаю, что здесь должна быть преемственность, которая, кстати, присутствует и в проекте благоустройства этого объекта — в том числе, частично использована прежняя брусчатка из малинового кварцита. Наверное, здесь будут портреты передовиков производства со всей республики — лауреаты года, люди, получившие звание «человек года». Мне кажется, это тот вопрос, который получит поддержку со стороны жителей Петрозаводска и республики, потому что мы здесь ничего не переиначиваем, а идем в фарватере тех традиций, которые были заложены создателями этого комплекса.

В настоящее время уже завершено благоустройство прилегающей к галерее территории. Весной следующего года подрядная организация должна внести последние штрихи, и «Галерея передовиков производства» получит новую жизнь. По этому объекту, как и по всем прочим территориям, где проводились работы по благоустройству, подрядчики несут гарантийные обязательства.