Владелец «Карельского окатыша» попал под санкции США

США ввели санкции против горно-металлургической компании «Северсталь», в состав которой входит «Карельский окатыш», а также против ее владельца Алексея Мордашова. Документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов.

Кроме того, в санкционный список попали родственники Мордашова - сыновья Никита и Кирилл и жена Марина Мордашова.

Минфин США постановил завершить все сделки с «Северсталью» до 31 августа. Фото: вести35.рф