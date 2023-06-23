Владельцев BMW предупредили о неисправностях

Представительство немецкого автоконцерна BMW отзовет в России 37 276 машин. Речь идет о нескольких сериях - BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), выпущенных с ноября 2006 года по июнь 2014.

Такие действия связаны с возможными проблемами с механизмом подушек безопасности. В машинах заменят подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Как пишет газета «Известия», из-за старения механизмов автомобиля может произойти сбой газогенератора подушек безопасности и «при неблагоприятных обстоятельствах» вероятны взрыв и травмы. // фото freepik.com