Владельцев 18 гаражей в центре Петрозаводска просят снести их

Освободить самовольно занятые участки муниципальной земли призывает администрация Петрозаводска. На них самовольно построили гаражи, которые подлежат сносу.

Освободить занятые незаконно земельные участки необходимо до 9 марта. Власти предупреждают, что лучше убрать конструкции самостоятельно. Речь идет о 18 постройках.

Это гаражи около дома № 37 по проспекту Ленина, дома № 29 по улице Красной, домов № 4 и 2 в Закаменском переулке. // фото: администрация Петрзаводска