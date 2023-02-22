22 февраля 2023, 14:40
Владельцев 18 гаражей в центре Петрозаводска просят снести их
Незаконно установленные объекты нужно демонтировать до 9 марта
Освободить самовольно занятые участки муниципальной земли призывает администрация Петрозаводска. На них самовольно построили гаражи, которые подлежат сносу.
Освободить занятые незаконно земельные участки необходимо до 9 марта. Власти предупреждают, что лучше убрать конструкции самостоятельно. Речь идет о 18 постройках.
Это гаражи около дома № 37 по проспекту Ленина, дома № 29 по улице Красной, домов № 4 и 2 в Закаменском переулке. // фото: администрация Петрзаводска