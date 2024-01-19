Владельца погреба и клумбы обязали убрать их с берега Крошнозера

Береговую полосу Крошнозера освободят от незаконных объектов. Владельца соседнего земельного участка обязали убрать то, что он построил, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Заявление в Карельскую природоохранную прокуратуру написал гражданин. Он пожаловался, что у людей нет свободного доступа к воде.

При проверке выяснилось, что на берегу расположены пропиленовый погреб, рулоны с пленкой, доски, шланги, элементы сельскохозяйственной техники.

Это все принадлежит владельцу расположенного около берега участка. Минприроды Карелии подало иск об освобождении береговой полосы, суд согласился с требованиями ведомства.

Владелец должен в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу убрать стройматериалы и снести погреб и клумбу. Так он обеспечит соседям полноценный подход к воде. // фото: pixabay.com