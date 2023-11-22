Владельца грузовика закопали в карьере – вердикт вынесли через 25 лет

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу о совершенном еще в 1998 году убийстве. Виновным единодушно признали 70-летнего жителя Калининграда. Его соучастник не будет отвечать перед законом, потому что умер в 2013 году, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимый устроился на работу к будущей жертве летом 1998 года. Он стал водителем грузовика, но вскоре решил завладеть автомобилем и самостоятельно осуществлять грузоперевозки.

Сговорился со знакомым, потом они остановили машину в безлюдном месте под предлогом ремонта. Это было на пересечении Суоярвского и Пряжинского шоссе в Петрозаводске.

Трое мужчин стали выпивать в кабине, потом злоумышленники напали на хозяина и задушили его. Труп закопали в песчаном карьере на территории Кондопожского района. Грузовик похитили перевозили на нем грузы. Злодеяние долгие годы оставалось нераскрытым. // фото: ajel/ pixabay.com