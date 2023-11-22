Пропавшего в Петрозаводске мужчину ищут больше полутора месяцев

Поиски пропавшего 1 октября Андрея Шекунова до сих пор не привели к положительному результату. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят всех неравнодушных помочь.

Ищут 37-летнего мужчину не только в Карелии, но и в Петербурге. Он ушел из дома и пропал, никаких известий о жителе Петрозаводска нет.

Рост Андрея составляет 175 сантиметров, мужчина нормального телосложения, у него светлые волосы и серо-голубые глаза.

Любую информацию о местонахождении просят сообщать по телефонам 8 800 700 54 52 или 112. // фото: «Лиза Алерт»/ВКонтакте