Пассажирский поезд и локомотив столкнулись, есть пострадавшие

Пассажирский поезд и маневровый тепловоз столкнулись днем 22 ноября в Ульяновской области. Пострадали 25 человек, в том числе один ребенок, сообщили в Telegram-канале РЖД.

Поезд следовал в Адлер из Перми тепловоз стоял на станции Бряндино. Машинист экстренно затормозил, но не смог избежать столкновения, оно произошло в 14:49 по московскому времени.

Состав не сошел с рельсов, но некоторые пассажиры получили ушибы. Всем оказали медицинскую помощь. В компании РЖД проводят внутреннюю проверку. Следком возбудил уголовное дело, на месте работают сотрудники экстренных служб и следователи. // фото: freepik.com