Владельца автомобиля осудили за рухнувший фонарь

Житель Карелии не поставил машину на стояночный тормоз, в итоге транспортное средство устроило ДТП.

Машина скатилась и врезалась в опору наружного освещения. Фонарь рухнул, произошло повреждение воздушной линии. МУП «Петрозаводские энергетические системы» обратилось в Беломорский районный суд с иском к владельцу машины.

Суд возложил гражданско-правовую ответственность по возмещению имущественного вреда на владельца автомобиля. Мужчине придется возместить сумму ущерба, причиненного в результате ДТП и судебные расходы, говорится в материалах дела. Решение пока не вступило в силу. (фото eadaily.com)