Виновнику ДТП пришлось оплатить лечение пострадавшего

Прокуратура Прионежского района обратилась в суд с иском о взыскании с местного жителя, виновного в ДТП, затраченных на лечение потерпевшего средств. Кроме того, управляя автомобилем, он не только причинил тяжкий вред здоровью человека, но и скрылся с места происшествия.

«Установлено, что на лечение потерпевшего из средств Фонда обязательного медицинского страхования Карелии было израсходовано более 171 тысячи рублей»,

- пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решением Прионежского районного суда требования прокурора района были удовлетворены, а взысканные средства пойдут в доход государства. Фото: istockphoto.