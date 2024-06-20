Вино и пиво подорожали в Карелии

Карелиястат представил данные об изменении цен на алкоголь в республике в мае 2024 года. Информация приведена на официальном сайте ведомства.

Так, в мае крепленое вино подорожало на 3,6%, пиво - на 1,5%, столовое вино - на 1,4%, коньяк - на 0,7%. Вместе с тем игристое вино стало дешевле на 3,9%.

Специалисты ведут мониторинг цен в трех городах республики - в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Olivia Bauso