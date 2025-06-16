Вильфанд предупредил жителей Карелии о похолодании

В Карелии жители еще не успели как следует отогреться после зимней стужи и весенних холодов, как специалисты вновь обещают понижение температуры.

Похолодание затронет европейскую часть России и Северо-Запад, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На европейской части страны температура будет отставать от нормы на 2-3 градуса, передает ТАСС. В Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае температура будет в пределах комфортных 23-26 градусов.

В Мурманске и Петербурге температура будет близка к норме в первой половине следующей недели. По словам Вильфанда, на остальной территории округа температура будет значительно ниже среднемноголетних значений. © «Петрозаводск говорит»