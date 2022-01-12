Вильфанд предупредил о резком скачке температуры

Резкое изменение давления и температуры в конце рабочей недели затронет почти всю Европейскую часть России, включая Северо-Запад, столичный регион, Черноземье, Ростовскую область и Краснодарский край, Крым. Самое сильное потепление ожидается в центральной части и на севере Европейской России, сообщает РИА Новости.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ночью 12 января будет до минус 20, днем до минус 10, местами до минус 15. В ночь на 13 января будет минус 17, минус 20, по области до минус 25 градусов.

Синоптики предупредил, что в центре Европейской России перемещается мощный циклон. К Москве он приблизится в ночь на пятницу, давление резко понизится.

«До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 мм, а температура повысится на 20 градусов. Днем в четверг-пятницу (13-14 января) будет уже около нуля градусов», - сказал специалист.

При этом в Старый Новый год самая холодная по отношению к норме погода ожидается на юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярск), а на остальной территории страны погода будет теплее нормы. (фото pixabay.com, cocoandwifi)