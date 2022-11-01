Виктор Когель из Карелии претендует на звание «Народного участкового»

Участковый из Сегежского района Виктор Когель претендует на звание народного. Сегодня, 1 ноября, стартовал заключительный этап всероссийского конкурса этого года «Народный участковый». Победителя выберут по итогам онлайн-голосования. Голосование продлится до 10 ноября.

Виктор Когель отвечает за порядок в Валдайском поселении. На службе майор полиции 27 лет. Полицейский считает главным в своей работе – умение находить контакт с людьми и владение оперативной обстановкой.

Участник конкурса вспомнил интересную историю из своей работы. Несколько лет назад ему поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что сожитель угрожал ножом. Потерпевшая убежала из дома и рассказала, где прячется. Когель приехал по указанному адресу, где увидел конфликтующую пару, у мужчины в руках был карабин. Мужчина выстрелил в сторону участкового, но промахнулся. Участковый выбил карабин из рук правонарушителя и задержал его.

В свободное от службы время участковый увлекается фотографией. Его работы были использованы в фотовыставках, как в МВД по Сегежскому району, так и городском доме культуры. Проголосовать за участника из Карелии можно на сайте «Комсомольской правды». (фото пресс-служба МВД по РК)