Объявляем октябрьского победителя конкурса «Удивительная страна»

Настало время подвести итоги октября конкурса «Удивительная страна», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

С 21 по 27 октября на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» жители Карелии могли проголосовать за понравившиеся конкурсные работы. Больше всего лайков набрали фотографии Варвары Андриановой, Евгении Шевчук, Марины Голубевой, Светланы Колосовой и Дмитрия Семенова.

Из пяти снимков, получивших наибольшее количество голосов, редакция выбрала победителя. Лучшим кадром октября мы решили назвать фото Марины Голубевой.

«На снимке изображена я и удивительная достопримечательность одного из островов Соловецкого архипелага — Большого Заяцкого острова. Это древний каменный лабиринт. На острове находятся самые крупные в Европе каменные лабиринты — сотни камней, выложенных в форме спирали. Для чего они предназначались? До сих пор остается загадкой... Для меня путешествия — это не только смена обстановки и отдых, но и познание мира и себя. Ведь в путешествиях мы немного меняемся. Места, которые мы посетили, навсегда остаются у нас в памяти, а некоторые — и в душе»,

— пишет Марина.

Поздравляем победителя! Марине Голубевой достаётся приз – футболка или кружка (на выбор) от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом или любым сюжетом на выбор заказчика. Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-33-01.

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте фотографии, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время путешествий по России. Фоном могут служить различные достопримечательности нашей страны: природа, красивые улицы российских городов, памятники архитектуры, необычные музеи и т. д. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о тех местах, которые вы запечатлели на фото, а также о том, какую роль в вашей жизни играют путешествия.

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Удивительная страна». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто изображен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Финалистов выбираем каждый месяц! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция. Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 28 декабря 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13.