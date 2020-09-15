Видеонаблюдение поможет снизить риск противоправных действий

С утра в одном из домов города П. шумят соседи. Еще бы – из колясочной похитили детскую коляску и велосипед. Почти новый! Да и стены испортили нелитературными надписями. Хорошо хоть лифт не тронули – его ремонт и уборка точно бы дорого обошлись!

Ситуация в городе П. вымышленная, но что-то подобное вполне может случиться и на самом деле. Давайте разберемся, как комплексное видеонаблюдение от «Ростелекома» – один из элементов системы экосистемы цифровых сервисов «Ростелеком Ключ» – помогает снизить риск противоправных действий.

Где в доме можно установить камеры видеонаблюдения «Ростелекома»?

Услуга доступна для подключения как в новостройках, так и в старых многоквартирных домах. Камеры можно установить в подъездах, на площадках перед лифтом и внутри лифтовой кабины, а также в колясочных или над почтовыми ящиками. Наружные камеры следят за безопасностью на прилегающей к дому территории – на детских площадках и парковках, у подъездов или мест для сбора мусора.

Видеосъемка осуществляется круглосуточно. При этом происходящее будет видно и при отсутствии освещения – нехватку света компенсирует инфракрасная подсветка устройства. Некоторые камеры могут не только снимать видео, но и записывать звук, при этом часть моделей имеет функцию шумоподавления: она позволяет заглушать сторонние шумы рядом с камерой.

Где можно просмотреть трансляцию?

Смотреть трансляцию с камер в режиме онлайн и архив съемки могут все жильцы дома, где установлено видеонаблюдение. Для этого нужно авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Ростелеком Ключ».

Если что-то случилось и возникла необходимость получить видеозапись конкретного момента, то это можно сделать через представителей управляющей компании, у которых есть полный доступ к системе. Кстати, «случайно» удалить файлы с трансляцией нельзя – в период от 7 до 30 дней вся видеосъемка в зашифрованном виде хранится в облаке «Ростелекома».

Чем видеонаблюдение «Ростелекома» отличается от обычной установки камеры, которая записывает все события подряд?

Услуга от «Ростелекома» имеет бесплатные опции, благодаря которым пользователи с правами полного управления могут просмотреть записи максимально быстро и при этом не упустить важные события. Вернемся к нашему примеру - из колясочной пропал детский велосипед. Представителю управляющей организации или службы безопасности не придется проматывать весь видеоряд с камеры, чтобы узнать, кто виновник пропажи. На видео в личном кабинете достаточно обозначить площадь, где хранятся велосипеды, и после этого можно будет сразу просмотреть только те моменты, когда в выделенной области что-то происходило.

В каких районах Карелии можно подключить комплексное видеонаблюдение от «Ростелекома»? Как это сделать?

Для установки внешних и внутренних камер видеонаблюдения «Ростелекома» жильцам нужно обратиться в организацию, отвечающую за обслуживание многоквартирного дома –управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Договор заключается с ними на основании решения собрания жильцов.

Представители УК или ТСЖ могут обратиться в «Ростелеком» для проверки технических условий в доме и составления схемы размещения камер. Оставить заявку можно по телефону группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями Карельского филиала ПАО «Ростелеком»: (8142) 79-45-03 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:45).

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