21 мая 2022, 15:00
Вид Неглинки вызвал рвотный позыв у горожан
Мусор и пакеты, застрявшие в ветках дерева, торчат из водоема в парке в центре города-
Петрозаводчан шокировал внешний вид водоема в Парке 50-летия Пионерской организациив центре столицы Карелии.
Из воды торчат ветки деревьев, облепленные различным мусором – пакетами и другими отходами. В этом свинарнике плавают утки.
Свое возмущение горожане высказали в сообществе «Подслушано в Птз», назвав реку Неглинка городской помойкой.
«Парк отдыха горожан. Купаться запрещено? Серьезно?!? Тут у реки стоять-то рвотно, городская помойка (Кто за чистоту реки Неглинки в парке (в зоне отдыха) отвечает?», - негодуют петрозаводчане. (фото vk.com)