Вид Неглинки вызвал рвотный позыв у горожан

Петрозаводчан шокировал внешний вид водоема в Парке 50-летия Пионерской организациив центре столицы Карелии.

Из воды торчат ветки деревьев, облепленные различным мусором – пакетами и другими отходами. В этом свинарнике плавают утки.

Свое возмущение горожане высказали в сообществе «Подслушано в Птз», назвав реку Неглинка городской помойкой.

«Парк отдыха горожан. Купаться запрещено? Серьезно?!? Тут у реки стоять-то рвотно, городская помойка (Кто за чистоту реки Неглинки в парке (в зоне отдыха) отвечает?», - негодуют петрозаводчане. (фото vk.com)