Петрозаводчане возмущены убогими маршрутками

Жители карельской столицы продолжают высказывать в соцсетях недовольство маршрутными автобусами.

Грязь в салоне и дыры в сиденьях возмущают горожан. Которые платят за проезд в районе 40 рублей.

«Вот за что мы в маршрутках платим деньги 38-40 рублей? В Питере маршрутки убирают, пора и в Птз их убрать! Противно в таких убожествах ездить», - пишут пассажиры в сообществе «Подслушано в Птз».

«Если я правильно помню, то маршрутки - это частники и им все равно на состояние машин внутри», - прокомментировала одна из подписчиц. (фото vk.com)