Ветераны Петрозаводского дома-интерната начали заниматься боксом

Ветераны Петрозаводского дома-интерната занялись боксом. Тренировки проходят в клубе бокса под руководством опытного тренера.

Кроме еженедельных занятий для пенсионеров еще проведут «круглые столы» с лекциями, мастер-классами о здоровом образе жизни. К занятиям привлекают различных специалистов: эндокринолога, ревматолога, психолога и нутрициолога. Проект «Рекреационный бокс (фитнес-бокс 50+)» стал победителем в конкурсе Фонда грантов главы РК.

«Коллектив дома-интерната не перестает удивляться энергии и задору наших спортсменов! От всей души желаем ветеранам классных занятий и ярких эмоций! И, конечно же, спасибо Карельской региональной общественной организации «Спортивный клуб бокса «Сейд» за приглашение к участию в проекте - мы очень рады началу сотрудничества»,

- отметил директор дома-интерната Дмитрий Лябегин.

В проекте пока участвуют восемь человек: четверо мужчин и четыре женщины. Возраст – от 70 до 94 лет. Это костяк спортивной команды дома-интерната – они занимаются скандинавской ходьбой, ходят дистанции, в общем, готовы к нагрузкам. В проекте «Бокс 50+» будут участвовать до конца года. В самом интернате есть спортивный зал с велодорожками и тренажерами. Как рассказал нам директор Дмитрий Лябегин, в последнее время его подопечные очень любят спорт: несколько раз в месяц ездят на автобусе в Кондопогу, смотреть хоккейные матчи и болеть за команду «СКА-Карелия». // фото: Петрозаводский дом-интернат для ветеранов