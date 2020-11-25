Ветеран Контрольно-счетной палаты умер в госпитале в Петрозаводске

В госпитале для ветеранов войн умер ветеран Законодательного собрания Карелии, государственный инспектор контрольно-бюджетного комитета парламента Станислав Працук.

Врачи боролись за его жизнь, но тяжелое состояние не позволило этого сделать. Станислав Працук скончался 21 ноября, сообщает сегодня Контрольно-счетная палата республики. Ему было 69 лет. Стал ли коронавирус причиной скоропостижной кончины, не сообщается.

Станислав Парцук работал в должности госинспектора в контрольно-бюджетном комитете ЗС РК с мая 1996 года по декабрь 2011 года. С 1976 по 1996 годы работал в министерстве культуры КАССР бухгалтером-ревизором, в министерстве ЖКХ КАССР – начальником контрольно-ревизионного отдела, в территориальном производственном объединении ЖКХ КАССР – начальником лаборатории по НОТ, на международной товарной бирже «Карелия» – маклером и начальником отдела., в ИЧП «Золотой Рог» – коммерческим директором, в госкомитете по собственности Карелии – ведущим специалистом отдела экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы. (фото ruwest.ru, ksp.karelia.ru)