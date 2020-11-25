В Карелии разыскивают мужчину, пропавшего еще в октябре

В Карелии разыскивается пропавший без вести Андрей Александрович Паутов. Местонахождение мужчины, 1981 года рождения, неизвестно с 10 октября 2020 года.

По сообщению полиции, разыскиваемый может находиться среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни в Кондопоге или других районах республики.

Приметы: рост 160-170 см, волосы русые короткие, среднего телосложения.

Разыскиваемый был одет в темную куртку, темный спортивный костюм и кроссовки. При себе имел рюкзак и сумку.

Стражи порядка просят сообщать сведения о местонахождении разыскиваемого по телефонам: +7-953-544-27-69, +7(81451) 2-09-02 или 02 (с мобильного – 102).