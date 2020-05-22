22 мая 2020, 15:20
Общество

Весенняя уборка Петрозаводска входит в завершающую стадию

Работы по содержанию улично-дорожной сети контролируют специалисты администрации Петрозаводска

Весенняя уборка Петрозаводска подходит к концу - сейчас начинается завершающая стадия работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

В эти дни подрядчик - ООО «ТехРент» - занимается уборкой внутриквартальных проездов и труднодоступных мест. Улицы и тротуары очищаются с помощью специальных выносных агрегатов.

В период пандемии коронавируса мэрия попросила подрядчика регулярно обрабатывать дороги и тротуары дезинфицирующими средствами. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Весенняя уборка карельской столицы должна завершиться к концу мая, отметили в мэрии.

 

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Петрозаводск
уборка города
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