Весенняя уборка Петрозаводска входит в завершающую стадию

Весенняя уборка Петрозаводска подходит к концу - сейчас начинается завершающая стадия работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

В эти дни подрядчик - ООО «ТехРент» - занимается уборкой внутриквартальных проездов и труднодоступных мест. Улицы и тротуары очищаются с помощью специальных выносных агрегатов.

В период пандемии коронавируса мэрия попросила подрядчика регулярно обрабатывать дороги и тротуары дезинфицирующими средствами. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Весенняя уборка карельской столицы должна завершиться к концу мая, отметили в мэрии.