28 сентября 2022, 16:48
Культура

Вернулась в детство и счастлива

Школе кукольного дизайна Любови Малиновской двадцать лет

Во времена СССР девчонки и мальчишки многое умели делать своими руками. Рукоделию и работе с инструментом учили в школе, в кружках и дома. 

Наверное, многие сегодня помнят девчачье занятие вырезать из бумаги куколок и наряды для них. А еще советские девчонки делали кукольные комнатки и населяли их жителями. У Любови Малиновской это получалось красиво, ее кукольные домики вызывали искреннее восхищение у подружек.

«Каждую куклу мы запомнили на всю жизнь, потому что у нас их было мало», 
 

- вспоминает Любовь Малиновская.

Со временем детское увлечение стало делом всей жизни, и сегодня бывшая пионерка — хозяйка маленькой, но самой настоящей страны. 

В созданном Любовью Малиновской Центре как в сказке. Здесь рады детям и взрослым. Великолепный музей игрушки переносит в эпоху СССР и даже в начало XX века: в коллекции хранятся антикварные куклы, которым больше 100 лет! 

А в вашей жизни есть место для доброй сказки?

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Школа кукольного дизайна
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