Вернулась в детство и счастлива

Во времена СССР девчонки и мальчишки многое умели делать своими руками. Рукоделию и работе с инструментом учили в школе, в кружках и дома.

Наверное, многие сегодня помнят девчачье занятие вырезать из бумаги куколок и наряды для них. А еще советские девчонки делали кукольные комнатки и населяли их жителями. У Любови Малиновской это получалось красиво, ее кукольные домики вызывали искреннее восхищение у подружек.

«Каждую куклу мы запомнили на всю жизнь, потому что у нас их было мало»,



- вспоминает Любовь Малиновская.

Со временем детское увлечение стало делом всей жизни, и сегодня бывшая пионерка — хозяйка маленькой, но самой настоящей страны.

В созданном Любовью Малиновской Центре как в сказке. Здесь рады детям и взрослым. Великолепный музей игрушки переносит в эпоху СССР и даже в начало XX века: в коллекции хранятся антикварные куклы, которым больше 100 лет!

А в вашей жизни есть место для доброй сказки?