Веревочный парк Norway Park Карелия открыл новый сезон

Праздничная развлекательная программа с конкурсами и призами состоится 6 мая

Фото предоставлены ООО"ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК ПЛАЗА"

Веревочный парк Norway Park Карелия ждёт любителей активного отдыха! Праздничное открытие сезона с развлекательной программой, конкурсами и сладкой ватой состоится 6 мая в 12:00 (0+), но, уже сейчас, веревочный парк работает ежедневно: ПН и ВТ с 13-00 до 21-00, СР – ВС с 10-00 до 21-00.

Norway Park «Карелия» - самый большой веревочный парк в Карелии, который входит в международную сеть спортивно-развлекательных комплексов.



Это качественно новый вид активного и безопасного отдыха.

Приключения на высоте удивят не только детей, но и профессиональных спортсменов. Для гостей парка доступны 6 трасс разного уровня сложности, 91 интересный этап и 13 зиплайнов, один из которых - 180 метров. Для самых маленьких посетителей, которые ещё не доросли до 110 см, на территории парка есть бесплатная детская площадка.

Также, на территории парка есть зона кейтеринга и крытый лофт, где можно отметить Ваше мероприятие.

Перед выходом на трассы все гости знакомятся с техникой безопасности на обязательном инструктаже и проходят тренировочную трассу.





С апреля по октябрь в парке можно отметить День рождения, выпускной, провести корпоратив. Выбирайте подходящую для вашей компании программу и наслаждайтесь активным отдыхом в кругу друзей и коллег.

Хотите устроить для себя тренировку на свежем воздухе и прокачать все группы мышц? Испытать головокружительные ощущения и почувствовать себя супер-героем? А может, просто мечтаете полюбоваться лесом с высоты птичьего полета и пролететь над сверкающей в лучах солнца рекой на зиплайне? Все это ждет вас в Norway Park Karelia!

Бронирование мероприятий на сезон 2023 уже открыто. Подробности можно узнать в группе ВКонтакте или по телефону +7 (911) 054-14-41.

Парк находится на территории ТРК «ЛОТОС PLAZA» (Лесной пр., 47А)



На правах рекламы. ООО «ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК ПЛАЗА» .ИНН 1001313640.