«Вепсский народный хор» попробует покорить Сибирь

«Вепсский народный хор» представит Карелию на всероссийском конкурсе фольклорных ансамблей «Традиции» в Новосибирске, сообщили в региональном министерстве культуры. Культурное состязание будет проходить с 13 по 15 июля.

Конкурентами карельскому коллективу станут исполнители из Тывы, Удмуртии, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Самарской и Свердловской областей.

Участники представят программы. Сначала состоятся прослушивания, а затем гала-концерт в парке народных традиций «Хуторок» Каргатского района. Будет вестись онлайн-трансляция. // фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РК