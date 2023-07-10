Ай да Пушкин!

Актер, как и любой другой художник, имеет свои собственные материалы для творчества, присущие только его профессии, и эти материалы – его внутренняя природа, его тело, его человеческая сущность. Актер, становясь взрослее, по сути своей не перестает быть ребенком, сохраняя способность по-настоящему жить в выдуманных историях.

«Актерское искусство – это такая игра, в которой ты можешь поставить себя на место другого, например. Мы придумываем ситуацию и играем в нее, но играем по-серьезному. Сцена обладает некоторым терапевтическим эффектом, позволяя чувственно выразить то, что в обычной жизни выражать не принято. А когда мы копим такие эмоции, не выражая их, – это может приводить к очень огорчающим последствиям»,

- считает Дмитрий Константинов, актер театра «Творческая мастерская».

Подробности - в программе «Гость в студии». (Видео)