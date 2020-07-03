Велосипедисты намерены за четыре дня обогнуть Онежское озеро

В Карелии с 9 по 12 июля будет проходить велозаезд вокруг Онежского озера. За четыре дня участникам придется преодолеть дистанцию в 700 километров на велосипедах.

Участники будут стартовать в десять часов утра 9 июля с Онежской набережной. Их маршрут пройдет через Вознесенье, Пудож и Медвежьегорск.

Велосипедистов будет сопровождать автомобиль, также ежедневно в середине маршрута будет организован пункт питания. По словам организаторов, при необходимости велосипедисты смогут воспользоваться эвакуацией. Ночевать участники будут на природе в палатках. Завтрак и ужин будет готовить инструктор в полевых условиях на костре.

Организаторы будут фиксировать время участников от старта до финиша. А в конце заезда определят самого быстрого велосипедиста по итогам четырех дней.

Участие в велосипедном походе не бесплатное. Организаторы предупреждают, что могут орудовать мошенники, поэтому оплачивать свое участием можно будет после беседы с организатором и после регистрации.

Фото: utv.ru