28 мая 2023, 21:38
Велосипедист попал под колеса автомобиля на севере Карелии
Дорожный инцидент в Костомукше попал в объектив камеры наблюдения
Сегодня вечером в Костомукше велосипедист попал под колеса автомобиля. Инцидент случился в 18:54 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как велосипедист, ехавший по тротуару, при пересечении проезжей части врезается в автомобиль.
Насколько тяжелые травмы получил водитель двухколесного транспорта, пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink