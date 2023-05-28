Велосипедист попал под колеса автомобиля на севере Карелии

Сегодня вечером в Костомукше велосипедист попал под колеса автомобиля. Инцидент случился в 18:54 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как велосипедист, ехавший по тротуару, при пересечении проезжей части врезается в автомобиль.

Насколько тяжелые травмы получил водитель двухколесного транспорта, пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink