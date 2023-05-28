28 мая 2023, 21:38
Происшествия

Велосипедист попал под колеса автомобиля на севере Карелии

Дорожный инцидент в Костомукше попал в объектив камеры наблюдения

Сегодня вечером в Костомукше велосипедист попал под колеса автомобиля. Инцидент случился в 18:54 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как велосипедист, ехавший по тротуару, при пересечении проезжей части врезается в автомобиль.

Насколько тяжелые травмы получил водитель двухколесного транспорта, пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink

Обсудить
Метки: 
Костомукша
велосипедист
ДТП
видео
новости Карелии