Величественность карельской природы показали в новом музыкальном клипе

Уроженка Пудожа Анастасия Пегасова порадовала своим новым творением. Певица призналась в любви к родному краю в песне «Карелия» (0+), премьера клипа состоялась на днях.

В пятиминутном ролике появляются узнаваемые образы Карелии и Петрозаводска. Это Кижи, осенний лес и дары леса, Онежское озеро, набережная Петрозаводска, Вечный огонь, водопад «Кивач», Валаам, Рускеала. Также показан процесс изготовления музыкального инструмента и игра на национальных инструментах. Над музыкальным признанием любви республике трудилась целая команда, композитором выступил Дмитрий Катрич, стихи написала Ирина Скибина.

«Этой работой я хочу признаться в любви своей Республике! Карелия - это место моей силы, место где я родилась, где началось мое творческое становление, где живет все моя семья!»

- пишет Пегасова на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, в клипе показана величественность карельской природы, уникальные достопримечательности и люди, которыми поистине можно гордиться.

Анастасия Пегасова в прошлом Краса Карелии, золотая медалистка Дельфийских игр России, лауреат премии «Молодые дарования России». Девушка представит Карелию на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда» 2023.

За два дня клип на видеохостинге Youtube собрал более тысячи просмотров.

Несколько лет назад «Петрозаводск говорит» рассказывал о первом видеоклипе исполнительницы «Белая черемуха». // фото скриншот