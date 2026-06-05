Вечер симфонической музыки: Вайнберг, Шостакович, Чайковский

"Симфонии памяти" - название пятого выступления в рамках XIII Международного фестиваля искусств "Онего-Классик". Впервые за дирижерский пульт Симфонического оркестра Карельской филармонии встанет Фёдор Безносиков (Москва)(6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

16 мая в большом зале Карельской филармонии будет звучать симфоническая музыка. Три произведения Вайнберга, Шостаковича и Чайковского исполнит Симфонический оркестр филармонии. За дирижёрский пульт встанет приглашённый дирижёр Фёдор Безносиков. Его профессиональная карьера развивается стремительно и ярко. Фёдор Безносиков – лауреат многих международных конкурсов, дважды обладатель премии Президента России по поддержке талантливой молодежи. На протяжении четырёх лет был артистом оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В настоящее время он является дирижёром Московского Музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, приглашённым дирижёром в театре «Новая опера» и дирижёром Российского Национального оркестра.

Восьмой струнный квартет Шостаковича, который прозвучит в этот вечер, называют «Камерной симфонией», он пользуется невероятной популярностью, что редкость для произведения в таком академическом жанре. Причина — программа, которую Шостакович исчерпывающе разъяснил в письме Исааку Гликману, рассказывая другу о пребывании в июле 1960 года на курорте в Саксонской Швейцарии, под Дрезденом: «Смотрел материалы кинофильма «5 дней, 5 ночей», создаваемого Лео Арнштамом. Меня там очень хорошо устроили для создания творческой обстановки. Творческие условия оправдали себя: я сочинил там Восьмой квартет. Как я ни пытался выполнить вчерне задания по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое».

Симфония №21 Моисея Вайнберга — мощное, масштабное произведение, которое удерживает внимание слушателей с первой и до последней ноты. Симфония посвящена жертвам Варшавского гетто, это музыкальный памятник страшным событиям Второй мировой войны, пронзительное напоминание о Холокосте.

Торжественная увертюра «1812 год», написанная Чайковским в 1880 году, посвящена победе русского народа в Отечественной войне 1812 года. Увертюра стала настоящим гимном мужеству и патриотизму, она получила широкое признание в мировой культуре, часто используется в торжественных мероприятиях как символ национальной гордости.

Исполнители: Симфонический оркестр, дирижёр – лауреат международных конкурсов Фёдор Безносиков (Москва); солистка – лауреат международных конкурсов Ольга Черемных (сопрано, Санкт-Петербург).

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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