Вечер с Равелем: музыка, пропитанная водой

К 150-летию со дня рождения французского композитора прозвучат его произведения, где природа тесно переплетается с искусством

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Музей ИЗО и Карельская филармония приглашают 10 апреля на заключительный концерт абонемента «Художественные сезоны» (6+).

Каждый концерт абонемента «Художественные сезоны» – это путешествие сквозь века, знакомство с великими личностями и направлениями в искусстве. Солисты филармонии воссоздают музыкальный портрет той или иной эпохи, а искусствоведы и хранители коллекций Музея ИЗО раскрывают тайны фондовых полотен.

Природные стихии служили частым источником вдохновения для творцов. Так, например, импрессионизм, одно из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX — начала XX века, объединил художников и композиторов, которые стремились передать эмоции, впечатления, неуловимые мгновения и изменения, происходящие в окружающем мире. Морис Равель очень ярко и образно запечатлел музыку, которую слышал в шуме воды, издаваемом фонтанами, водопадами и ручьями. В этот вечер вы сможете насладиться музыкой Мориса Равеля, пропитанной живыми образами природы, и живописью.

Демонстрируется картина «Парижский бульвар» Константина Коровина.

Исполнители: Струнный квартет Resonance, Валентина Каменская (сопрано), Александр Онькин (фортепиано), Андрей Господарёв (баритон), Ирина Костина (фортепиано).

В программе произведения Мориса Равеля: Струнный квартет Фа-мажор, «Пять греческих народных песен» для голоса и фортепиано, «Три песни Дон Кихота к Дульсинее» для голоса и фортепиано.

Начало в 18:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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