Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей

В Московской области преступники ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. Добычей злоумышленников стали 100 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на «МК».

По данным источника, Коташенко выехала на своем автомобиле Lexus из дома в коттеджном поселке Новоглаголево. На трассе в ее машину въехал другой автомобиль. Из него вышли трое вооруженных мужчин, которые заставили женщину вернуться домой и силой отобрали у нее 100 миллионов рублей наличными, после чего скрылись.

В полицию Коташенко обратилась лишь спустя семь часов после ограбления. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года. На Коташенко он женился за несколько недель до кончины. Фото pixabay.com/Evgeny