ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян

Треть россиян (34%) дает себе обещание что-то реализовать в новом году, а самая распространенная «клятва» – больше уделять времени семье. Об этом, как пишет РИА «Новости», свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно опросу, обычно какие-то обещания что-то реализовать или начать делать с нового года сами себе дают 34% россиян. При этом 64% не делают таких обещаний, еще 2% затруднилось ответить.

Чаще других обещание себе что-то реализовать в новом году дают респонденты 25-34 лет (49%) и жители городов с населением 500-950 тысяч человек (43%).

Не обещают себе ничего в новый год чаше всего россияне старше 60 лет (72%) и жители небольших городов и сел (67%).

Наиболее распространенные обещания что-то реализовать в новом году – намерение больше времени уделять семье (5%); уделять внимание здоровью (4%); больше зарабатывать, заниматься спортом, сменить работу и бросить курить и жить лучше (по 3%).

Среди тех, кто дает себе обещание что-то начать делать в новом году, 69% обычно это удается реализовать, а 24% – нет. Еще 7% затруднились ответить.