Важное нововведение появилось в WhatsApp

В WhatsApp теперь можно использовать два аккаунта одновременно. Об этом говорится в сообщении в официальном блоге компании.

Представители сервиса пояснили, что пользователям отныне не придется выходить из одного своего аккаунта, например, личного, чтобы войти в другой, к примеру, рабочий. Нововведение призвано облегчить жизнь юзеров, которым приходится пользоваться двумя аккаунтами.

При этом пользователю понадобится еще один номер телефона и сим-карта, чтобы завести второй аккаунт. Для создания второго профиля необходимо зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, после чего выбрать пункт «Добавить аккаунт». // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes