Молодой российский турист погиб на отдыхе в Таиланде

В Таиланде погиб 25-летний российский турист. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации источника, трагедия произошла на острове Пхукет ночью 18 октября. Молодой россиянин поднялся на крышу семиэтажного здания и по неизвестной причине упал вниз. Мужчину нашли на парковке возле здания с проломленным черепом, а также с переломами руки и ноги. Спасти его врачам не удалось.

Посольство России и полиция выясняют, что случилось с нашим соотечественником, и был ли с ним кто-то на крыше в момент трагедии. // Фото: unsplash.com / Sumut Chinchane