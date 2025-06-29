Вареники с палочкой: названы бренды-нарушители

Роскачество провело масштабную проверку вареников с картошкой от 20 популярных брендов, сообщает RT. Выяснилось, что ни один продукт не дотянул до опережающего стандарта организации, который даёт право на «Знак качества».

Из 20 марок только 13 соответствуют обязательным требованиям (но не высшему стандарту).

Превышение норм по микроорганизмам выявили у трёх марок: «Морозко», «Цезарь» и Ozon fresh. Вкус и запах не устроили экспертов в четырёх случаях («Ермолино», Ozon fresh, «Давняя традиция», «Сытый папа»). © «Петрозаводск говорит»