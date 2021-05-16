Вандалы разгромили могилы на кладбище в Карелии

В Сегеже неизвестные разгромили ряд захоронений на кладбище. Об этом сообщила местная жительница в паблике «Сегежа online».

Не люди!!! Бог вам судья!!! Первый поворот на кладбище, от мусорного контейнера направо вниз, стоит пустая бутылка водки и кругом разломаны памятники,

- рассказала женщина, обнаружившая акт вандализма (орфография и пунктуация автора сохранены).

Об осквернении могил местные жители сообщили в полицию. Отметим, что подобные деяния подпадают под статью 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».