Валентина Пивненко: «Решения Президента защитят граждан и экономику»

Решения, о которых объявил Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, направлены не только на преодоление последствий внешних санкций. Они нацелены на ключевые, структурные преобразования в экономике и социальной сфере. Такое мнение высказала депутат Госдумы, председатель Общественного штаба помощи жителям Донбасса Валентина Пивненко.

«Государство, несмотря на все внешние вызовы, продолжает выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми. С 1 апреля вводятся новые выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно для семей с невысокими доходами. Также Президент объявил о том, что будут увеличены все социальные выплаты, в том числе пособия и пенсии, минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума, зарплаты в бюджетной сфере. По поручению Президента уже утверждены новые меры поддержки рынка труда. Получить помощь в центрах занятости теперь смогут не только безработные, но и те граждане, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск. Все это очень важные решения, которые помогут защитить людей. И особенно важно, что ключевые решения сейчас принимаются для того, чтобы мы могли в короткие сроки перестроить нашу экономику, максимально поддержать предпринимательскую инициативу, обеспечить реализацию национальных проектов, не допустить остановки строительства социальных и инфраструктурных объектов в регионах», - пояснила Валентина Пивненко.

Среди таких мер поддержки - увеличение объемов авансирования по госконтрактам и сокращение срока оплаты поставленных товаров и услуг до семи рабочих дней. Для поддержки отечественного бизнеса активно задействуют все институты развития, в том числе гарантийные фонды, механизмы льготного кредитования. Федеральный центр выделит регионам на эти цели дополнительные средства. Отечественным производителям помогут решать проблемы с логистикой, с переориентацией на других поставщиков, если в производстве используются импортные комплектующие или сырье.

«Мы в России, в регионах производим большой объем своей продукции – сельскохозяйственной, пищевой. И сейчас главная задача – поддержать наших производителей, чтобы они смогли нарастить объемы, обеспечить широкий ассортимент товаров. Подчеркну, что Президент отдельно обратился к экспортерам, чтобы они не сокращали производство, а направляли поставки на внутренний рынок. И, конечно, главная задача сейчас – бороться со спекулятивным ростом цен. Недобросовестные попытки нажиться на ситуации надо жестко пресекать»,

- добавила Валентина Пивненко.

Беспрецедентные меры принимаются для повышения финансовой устойчивости регионов.

«Президент четко обозначил: федеральное финансирование всех крупных строек, всех инфраструктурных проектов будет обеспечено в полном объеме. Регионам выделят дополнительные деньги на выравнивание бюджетной обеспеченности, отсрочат выплаты по бюджетным кредитам, в ряде случаев коммерческие кредиты заместят бюджетными займами. Эта работа будет проводиться индивидуально, точечно по каждому региону. Одновременно регионам дают большую самостоятельность в принятии решений, чтобы субъекты Федерации могли сконцентрироваться на самых важных, необходимых сегодня проектах. Уверена, Карелия должна максимально и оперативно воспользоваться новыми возможностями в отношениях с федеральным центром. Как депутат Госдумы окажу в этом все необходимое содействие», - добавила Валентина Пивненко.

Напомним, что меры социально-экономической поддержки регионов закреплены в указе, который Владимир Путин подписал 16 марта.