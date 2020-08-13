Вакансии судей открыты в Петрозаводске

Две вакансии судьи открыты в Петрозаводском городском суде. Информация о работе появилась на сайте учреждения.

Заявления и документы от соискателей принимают с понедельника по четверг с 08:30 до 16:45, а также в в пятницу с 08:30 до 16:30. Документы следует приносить на 6 этаж в кабинет №7 на улице Красная, 33, в Петрозаводске.

Последний день приема – 11 сентября. Справки можно получить по телефону: (8142) 79-02-87.