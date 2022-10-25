Вакансии с зарплатой от 100 000 рублей есть в Петрозаводске

Самые высокооплачиваемые предложения работы в Петрозаводске назвали специалисты SuperJob, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы. Сотрудники изучили 23 000 вакансий в городах с населением до 500 000 и выбрали те, где зарплата более 100 000 рублей.

Больше всего получать в Петрозаводске будет руководитель направления по изготовлению емкостного оборудования для АЭС. Ему обещают ежемесячную зарплату до 135 000 рублей. При этом предлагают компенсацию аренды жилья, проезда, медицинскую страховку и другие бонусы.

Руководителю по эффективности бизнеса магазина в республике готовы платить от 110 000 рублей в месяц. Специалист нужен в торговую точку французского ритейлера, специализирующегося на товарах для отделки, строительства, обустройства дома, сада и дачи.

Заведующему аптекой в Петрозаводске заплатят 100 000 рублей в месяц. От 90 000 рублей будет получать территориальный менеджер в большой сети магазинов, а от 80 000 - инженер-конструктор в НИИ. // Фото: рxhere.com