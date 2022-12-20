Вакансии с самыми большими зарплатами назвали петрозаводчанам

Самая высокооплачиваемая работа в Петрозаводске – это водитель категории Е. Такому специалисту крупнейший ритейлер будет платить 111 тысяч рублей, сообщили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Портал представил список вакансий декабря с большими зарплатами. Кроме шофера много будет получать диспетчер на предприятии магистральных электрических сетей. Ему предлагают 75-80 тысяч рублей.

В топе оказались вакансии руководителя автоматизации - зарплата 70- 100 тысяч рублей, старшего менеджера по обслуживанию - 56 тысяч рублей, дежурного по железнодорожной станции - 65-70 тысяч рублей. // фото: freepik.com