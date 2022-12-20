В Карелии подсчитали число семей, которые могут купить автомобиль

Взять недорогой новый автомобиль стоимостью около 900 тысяч рублей в Карелии может позволить себе лишь 14% семей.

Процент доли семей, которые могут оформить в кредит средний по стоимости автомобиль – в районе 2,5 миллионов – составила всего 3,1%. И лишь 0,09% семей могут позволить себе машину премиум-класса в кредит, около 10 миллионов рублей.

В общероссийском рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей Карелия заняла 31 место. Это следует из нового исследования РИА Новости.

За 2022 год доступность недорогих новых автомобилей в России значительно снизилась. Среди главных причин - рост стоимости машин, увеличение кредитных ставок и уход c рынка многих иностранных производителей.

На вершине рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором покупка по карману более 50 процентам семей. На втором месте – Чукотка, на третьем – Магаданская область.

На последнем месте рейтинга Ингушетия, где только 2,6% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 900 тысяч рублей. В числе аутсайдеров также Чечня (2,8%), Кабардино-Балкария (4,3%), Дагестан (4,4%) и Калмыкия (4,9%). // фото freepik.com