Рекордная помощь: бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн

В Петрозаводске уже несколько лет действует программа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». В этом году финансовая помощь городскому бизнесу была рекордной – более 209 млн рублей. По сравнению с 2021-м сумма выросла почти в два раза. Об итогах программы поддержки предпринимателей в уходящем году рассказал председатель комитета экономического развития петрозаводской мэрии Олег Ермаков.

В 2022 году состоялись две заявочных кампании в части оказания финансовой поддержки бизнеса на муниципальном уровне. Мы заключили 972 соглашения о предоставлении финансовой поддержки, в том числе – 47 грантов для начинающих предпринимателей. Общая сумма превысила 209 млн рублей. Для сравнения, в 2021-м финансовую помощь оказали 442 предпринимателям на общую сумму около 110 млн, а в 2020-м – поддержка была еще меньше – 11,7 млн. Тогда ее получили 64 хозяйствующих субъекта,

– сказал Олег Ермаков.

Муниципальная программа поддержки бизнеса подразумевает существенное участие республиканских властей. Из 209 млн рублей, выделенных в этом году, большая часть – из региональной казны. Остальное – из городской.

Поддержка предпринимательства велась по 16 направлениям. Самые востребованные из них – компенсация расходов, связанных с приобретением оборудования, расходов на уплату арендных платежей, уплата процентов по кредитам и лизинговых платежей, а также – предоставление грантов начинающим предпринимателям.

И республика, и город понимают, что поддержка предпринимателям важна,

– отметил председатель комитета экономического развития.

Городская программа поддержки бизнеса действует уже несколько лет. За это время она стала пользоваться большой популярностью у предпринимателей – количество людей, желающих получить финансовую помощь на развитие и создание своего дела, растет. В этом году в мэрию поступило более 1200 заявок. Число – тоже рекордное.

Наибольшее их количество подали предприниматели, ведущие свою деятельность в области общественного питания и гостиниц, обрабатывающего производства и здравоохранения, социальных услуг и образования, организации досуга и розничной торговли.

О программе узнают все больше предпринимателей, и сейчас потребность бизнеса превышает объем средств, предусмотренных бюджетом. Городские и республиканские власти ищут решение этой задачи. К слову, именно поэтому в этом году прошли две заявочные кампании – весной и осенью. Отсюда и беспрецедентная поддержка на общую сумму более 209 млн. Кроме того, инструменты программы модернизируются – потребности бизнеса изучают и специалисты комитета экономического развития, и сам глава города. Вторая заявочная кампания, например, прошла уже с нововведениями, автор одного из них – Владимир Любарский,

– сообщил Олег Ермаков.

Летом этого года мэр Петрозаводска Владимир Любарский направил в правительство Карелии инициативу о внесении изменений в государственную программу поддержки бизнеса. Инициативу одобрили. Новшество касается компенсации затрат на покупку бывшего в употреблении оборудования.

Теперь по программе поддержки бизнеса можно возмещать затраты на приобретение объектов основных средств, бывших в употреблении, приобретенных у официальных дилеров или производителей. Раньше предприниматели могли возмещать затраты только на новое оборудование,

– пояснил Олег Ермаков.

Сам Владимир Любарский рассказывал, что идея скорректировать программу пришла ему после общения с горожанином, который занимается ремонтом оправ для очков.

- Импортный станок, необходимый для данного вида работ, стоит дорого. При этом финансовая поддержка распространяется только на новое оборудование. Но «бэушного» станка, по словам мастера, вполне хватило бы. Услугой, которую он оказывает, в основном пользуются пенсионеры и малообеспеченные граждане… Такие примеры показывают, что изменения в правилах программы просто необходимы,

– написал на своей странице в соцсети Глава Петрозаводска.

По словам председателя комитета экономразвития, при получении финансовой поддержки малый и средний бизнес берет на себя ряд обязательств.

Предприниматели должны, например, сохранять рабочие места или создавать новые, вовремя уплачивать налоги и страховые взносы, а также – не прекращать свою деятельность минимум в течение двух лет.

Исполнение этих обязательств контролируют специалисты нашего комитета. Сам глава города тоже регулярно общается с предпринимателями, получившими субсидии и гранты. В целом поддержке бизнесу, несмотря на новые обстоятельства в стране и в мире, продолжают уделять большое внимание не только на муниципальном, но и на республиканском и федеральном уровнях. Как говорит сам глава Петрозаводска, вопрос обеспечения прав и интересов всех категорий граждан – первейшая задача, которую нельзя решить без поступления налогов. А налоги – это бизнес. Очень верный подход,

– подытожил Олег Ермаков.

Отметим, все меры поддержки, которые город предоставляет предпринимателям, оперативно публикуются на портале для малого и среднего бизнеса Петрозаводска.