В жилом комплексе «Каскад» пройдет день открытых дверей

11 октября есть возможность увидеть будущее жильё вживую — прогуляться по территории, заглянуть в готовые квартиры и лично оценить качество строительства от строительной компании «Век»

Фото: СК "ВЕК"

СК «Век» — один из самых надёжных застройщиков Карелии с 76-летней историей. Компания создаёт жильё комфорт- и премиум-класса, где каждая деталь продумана для жизни в гармонии, безопасности и уюте. В день открытых дверей 11 октября для гостей комплекса— эксклюзивные условия покупки и живая презентация проекта. Это редкая возможность не просто посмотреть на планировки на картинке, а по-настоящему прочувствовать атмосферу будущего дома.

Что ждет гостей на мероприятии:

Экскурсия по ЖК и готовым квартирам. Прогуляйтесь по благоустроенной территории, загляните в сданные квартиры и оцените качество отделки, планировки и виды из окон.

Осмотр строящихся корпусов. Убедитесь в высоких темпах и качестве строительства — всё вживую, без макетов и обещаний.

Специальные условия только для гостей. В этот день действуют персональные предложения и выгодные финансовые условия — идеальный момент для принятия решения.

Консультации экспертов на месте. Менеджеры подробно расскажут о планировках, инфраструктуре, ипотеке, рассрочке и помогут подобрать квартиру под ваши запросы.

ЖК «Каскад» — это «город в городе»: безопасные дворы без машин, современные фасады, подземный паркинг, продуманная инфраструктура и близость к природе. Убедитесь в этом лично!

Важно: количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону +7 (921) 226-21-21. Подробнее – на сайте.

Сделайте первый шаг к дому, в котором захочется жить — вместе с компанией «Век»!

На правах рекламы. АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕК», ИНН: 1001010821. Проектная декларация доступна в ЕИСЖС на сайте НАШ.ДОМ.РФ. ERID