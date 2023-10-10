В Wildberries появится опция дополнительного подтверждения заказа

Новую опцию собираются запустить в Wildberries в течение месяца. Клиентам нужно будет дополнительно подтверждать заказ в приложении. Сделать это можно будет паролем, лицом или пальцем.

Популярный маркетплейс хочет внедрить новую функцию, чтобы избежать ситуаций, когда заказ делает кто-то другой или член семьи с иных устройств.

Заказ перед оплатой можно будет подтвердить через пин-код, технологии Touch ID и Face ID (и их аналоги на Android), сообщается в телеграм-канале онлайн-магазина. Подключить функцию можно будет по желанию. // фото «Петрозаводск говорит»